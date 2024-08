Dispersione scolastica, solo il 6,5% degli studenti stranieri arriva alle superiori. Lombardia è la regione con il più alto numero. TUTTI I DATI Di

Uno studio del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha evidenziato come la percentuale di studenti non italiani diminuisca drasticamente con l’avanzare degli anni di studio.

Se alla scuola primaria, la presenza di alunni stranieri è consistente, con una percentuale che supera il 15%, questo numero si riduce drasticamente alle scuole medie e ancora di più alle superiori. Un dato che evidenzia come la scuola italiana, pur garantendo l’accesso all’istruzione per tutti, non riesca a trattenere gli studenti stranieri fino al completamento del ciclo di studi.

Le ragioni di questo fenomeno sono molteplici e complesse. Tra queste, un ruolo importante è giocato dalle difficoltà di integrazione, dalla barriera linguistica e dalla mancanza di un supporto adeguato per gli studenti stranieri e le loro famiglie.

Inoltre, la dispersione scolastica colpisce maggiormente i ragazzi di origine straniera, soprattutto tra i 17 e i 18 anni, quando molti di loro abbandonano gli studi per entrare nel mondo del lavoro. Un dato allarmante che sottolinea le difficoltà di integrazione e le scarse prospettive future che spingono molti ragazzi ad abbandonare la scuola.

La Lombardia, la regione con il più alto numero di studenti stranieri in Italia, rappresenta un caso emblematico di questa tendenza. Nonostante gli sforzi per promuovere l’inclusione, la scuola lombarda registra ancora un tasso di abbandono scolastico più elevato tra gli studenti non italiani.

Nonostante l’aumento degli studenti stranieri nelle scuole italiane, passati dal 10,6% all’11,2% in un solo anno, il calo demografico generale (-145.000 studenti italiani) porta a una diminuzione complessiva degli iscritti. Un dato che dovrebbe far riflettere sulla necessità di rendere la scuola italiana più inclusiva e attrattiva, in grado di rispondere alle esigenze di una società sempre più multiculturale.