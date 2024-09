Dispersione scolastica, la Sicilia si conferma fanalino di coda, con un tasso del 9% nelle scuole superiori pubbliche Di

La Sicilia vive un paradosso in ambito scolastico. Da un lato, esempi virtuosi come la scuola “Sandro Pertini” dello Sperone a Palermo, guidata dalla dirigente Antonella Di Bartolo, dimostrano che l’impegno di scuole e famiglie può azzerare la dispersione, soprattutto nei primi livelli di istruzione. Dall’altro, i dati dell’Ufficio Scolastico Regionale confermano la triste realtà di una regione fanalino di coda per dispersione scolastica.

Secondo l’USR, nell’ultimo anno scolastico analizzato, 9 ragazzi su 100 hanno abbandonato le scuole superiori pubbliche. Un dato allarmante, che sale oltre il 20% se si considerano anche gli istituti paritari e professionali, come evidenziato da un report ISTAT. Dei 218.000 studenti iscritti nelle scuole superiori pubbliche siciliane, quasi 20.000 hanno abbandonato gli studi. Trapani, con un tasso del 10,47%, è la provincia con la maggiore dispersione, seguita da Ragusa e Siracusa. Palermo sfiora il 10%, mentre Messina registra il tasso più basso, con il 6%.

Le cause della dispersione scolastica sono molteplici e complesse. Tra queste, il disagio sociale, economico e culturale, particolarmente diffuso a Palermo e Agrigento. I disagi psichici ed emotivi, acuiti dalla pandemia, sono un’altra causa rilevante, soprattutto nelle province di Caltanissetta, Messina e Trapani. Anche le difficili condizioni familiari (violenza, alcol, droghe, separazioni) e i problemi relazionali con i coetanei, inclusi episodi di bullismo, contribuiscono al fenomeno. Infine, i disservizi del trasporto pubblico locale rappresentano un ulteriore ostacolo per gli studenti.

La Sicilia si presenta dunque come un’isola a due velocità, dove alcuni ragazzi godono del supporto familiare e istituzionale necessario per proseguire gli studi, mentre altri, spesso provenienti da contesti svantaggiati, non trovano il sostegno di cui avrebbero bisogno, finendo per abbandonare la scuola.