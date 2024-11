Studenti fuori da sistema istruzione: Italia al 10,5%, il 17,2% tra Sicilia e Sardegna il doppio rispetto al Nord. I dati Di

L’Istat pubblica i dati relativi alluscita precoce dal sistema di istruzione 2023, attraverso un report dettagliato sui dati per singola regione. Le statistiche forniscono la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno come titolo massimo la licenza media (diploma di scuola secondaria di primo grado), non possiedono qualifiche professionali regionali acquisite tramite corsi di almeno 2 anni e non sono impegnati in percorsi di istruzione o formazione, calcolata sul totale delle persone nella stessa fascia d’età.

I dati evidenziano come la dispersione scolastica si concentri soprattutto tra Sud ed Isole. A Nord il totale è dell’8,5%, con il Nord-ovest che presenta la percentuale più bassa in assoluto, l’8,3%.

Nel complesso, il Mezzogiorno si attesta ad una percentuale del 14,6%, con le Isole che presentano una percentuale doppia rispetto al Nord.

I grafici elaborati dal Centro studi OrizzonteScuola sui dati Istat