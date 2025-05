Dispersione scolastica, il piano “Agenda Nord” del Ministero. Adesione entro il 15 novembre Di

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’avviso n. 136777 del 9 ottobre, fornendo indicazioni per le scuole interessate a partecipare al progetto Agenda Nord, mirato alla riduzione della dispersione scolastica. Questo piano segue l’iniziativa “Agenda Sud” e si rivolge agli istituti scolastici statali primari e secondari, di primo e secondo grado, situati nelle regioni in transizione e in quelle considerate più sviluppate, tra cui Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.

Durata e finanziamento del progetto

Agenda Nord è un progetto biennale che si svolgerà tra gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026. Il finanziamento proviene dal Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027, con un’integrazione da parte del Programma Operativo Complementare “Per la Scuola” 2014-2020.

Scuole ammesse al progetto

Possono aderire al progetto le scuole selezionate in base ai dati Invalsi e identificate nei documenti allegati 1 e 2 del DM 27 maggio 2024, n. 102.

Tipologie di interventi attivabili

Le scuole partecipanti hanno la possibilità di proporre diversi moduli progettuali che rispondano alle specifiche esigenze dell’istituto e dei suoi studenti. Gli interventi consentiti sono descritti in dettaglio all’interno di una tabella allegata all’avviso ministeriale.

Procedura per la presentazione delle domande

La piattaforma per presentare la candidatura è attiva dalle ore 10.00 dell’11 ottobre 2024 fino alle ore 18.00 del 15 novembre 2024. Le scuole possono accedere alla sezione “Assistenza” di SIF2127, consultando il “Manuale Candidature” (percorso: Assistenza > Materiale di Supporto > PN 2127 Manuali) per istruzioni dettagliate sulla procedura.

Accesso alla piattaforma SIF2127

L’accesso alla piattaforma SIF2127 può essere effettuato tramite il sito [https://pn20212027.istruzione.it], accedendo alla sezione “Accedi ai Servizi” e seguendo le istruzioni presenti nel “Manuale Accesso”. Dirigenti scolastici e Direttori dei servizi generali e amministrativi sono già abilitati a operare sul sistema.

