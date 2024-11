Disconnessione scuola-studenti-famiglie, quantità compiti proporzionata: il benessere al centro delle nuove LINEE GUIDA del Trentino Di

Sono state approvate ieri dalla Giunta provinciale di Trento su proposta della vicepresidente e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa le “Linee guida per il benessere a scuola nell’era digitale: un approccio centrato sugli studenti e la disconnessione scuola-studenti-famiglie”.

Le linee guida mettono al centro il benessere di tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo, considerando il contesto attuale in cui il digitale permea ogni aspetto della vita quotidiana. L’integrazione delle competenze digitali diventa essenziale per uno studente consapevole e responsabile nell’uso delle tecnologie, contribuendo a prepararlo ad affrontare il mondo virtuale. Tale consapevolezza riduce il rischio di sviluppare stati emotivi come ansia e depressione.

L’uso intensivo del registro elettronico e delle piattaforme scolastiche può generare criticità, come la continua necessità di essere connessi, difficoltà nell’organizzare il tempo tra studio e vita personale e la comunicazione asettica delle valutazioni. Le scuole sono quindi chiamate a regolamentare i flussi informativi e a promuovere un equilibrio tra digitale e interazione umana, valorizzando le relazioni.

Per sfruttare le tecnologie in modo consapevole, le istituzioni scolastiche devono adottare un approccio equilibrato e critico. La trasformazione digitale richiede una revisione delle strutture scolastiche, cercando di evitare che gli strumenti digitali diventino invasivi. L’obiettivo è bilanciare il coinvolgimento tecnologico con la necessità di disconnessione per studenti, famiglie e docenti.

Le linee guida promuovono una disconnessione regolamentata, che preservi la qualità della vita, l’apprendimento e le relazioni. Tra i principi chiave emergono la valorizzazione del tempo libero, l’autonomia nei processi di apprendimento e un bilanciamento tra tempo scuola e tempo non scuola.

Per favorire un rapporto più sereno con le tecnologie, le scuole sono invitate a:

Limitare l’utilizzo di email e piattaforme al di fuori degli orari scolastici.

e piattaforme al di fuori degli orari scolastici. Inserire consegne, compiti e comunicazioni esclusivamente durante l’orario scolastico o le lezioni.

esclusivamente o le lezioni. Promuovere una comunicazione efficace e organizzata .

. Garantire che compiti e verifiche siano programmati in modo coordinato tra i docenti della stessa classe.

siano programmati tra i docenti della stessa classe. Regolamentazione e pianificazione delle attività scolastiche.

Le linee guida stabiliscono regole chiare per compiti e verifiche:

Definizione di tempi di consegna e criteri di valutazione concordati.

Quantità di compiti proporzionata all’età e al tempo libero degli studenti.

Comunicazione delle valutazioni prima in classe e solo successivamente in formato digitale.

Inserimento di materiali di studio nel registro elettronico entro l’orario scolastico.

Le linee guida approvate saranno seguite dalla stesura di un regolamento quadro per supportare le scuole nella gestione dell’autonomia organizzativa e didattica. Inoltre, il Piano provinciale per la scuola digitale sarà aggiornato, con l’applicazione delle linee guida già prevista per l’anno scolastico in corso.

LINEE GUIDA PDF

