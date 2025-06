Disconnessione digitale a scuola, in Trentino è polemica. L’assessore Gerosa: “Serve un cambio culturale, non solo divieti” Di

La disconnessione digitale sbarca ufficialmente nelle aule del Trentino con un regolamento che promette di rivoluzionare il rapporto tra scuola, studenti e famiglie. Il Regolamento quadro per il benessere digitale, emanato dalla Provincia autonoma guidata dall’assessora Francesca Gerosa, rappresenta l’evoluzione delle linee guida introdotte lo scorso novembre.

Il documento stabilisce orari definiti per le comunicazioni digitali, creando veri e propri “confini temporali” per tutelare spazi di disconnessione e vita privata. I flussi comunicativi tra docenti e studenti vengono riportati entro i confini del tempo scolastico, con eccezioni previste solo per casi urgenti.

Particolare attenzione alla programmazione delle attività: compiti e verifiche dovranno essere distribuiti in modo equilibrato, mentre le valutazioni dovranno essere accompagnate da momenti di restituzione prima dell’inserimento sul registro elettronico.

La rivolta dei prof: “Attacco alla nostra professionalità”

La risposta del mondo della scuola è stata immediata. Un documento dell’Associazione insegnanti della Provincia di Trento, firmato da 240 docenti, definisce il regolamento “l’ennesimo attacco alla nostra professionalità”. I professionisti denunciano un tentativo di burocratizzare l’insegnamento con regole rigide che rischiano di compromettere la qualità della formazione.

Gli insegnanti contestano in particolare l’articolo 4, che obbliga a comunicare i compiti entro la fine della lezione: “Non si tiene conto del fatto che le ore sono ridotte a 50 minuti”, spiegano. Critiche anche per l’articolo 5 sulla pianificazione delle verifiche: “È solo l’insegnante che può pianificare efficacemente, conciliando caratteristiche ed esigenze specifiche”. I docenti denunciano la mancanza di dialogo: “Regolamento calato dall’alto, senza interpellare nemmeno il Consiglio scolastico provinciale“.

Gerosa: “Serve un cambio culturale, non solo divieti”

L’assessora Gerosa, intervistata dal Corriere del Trentino, ribadisce la sua posizione: “I ragazzi non devono distrarsi guardando i cellulari invece di partecipare alle lezioni”. Tuttavia, sottolinea come la scuola sia sempre più digitale e i dispositivi vengano utilizzati per accedere al registro elettronico e alle piattaforme scolastiche.

“La limitazione deve passare da un radicale cambio culturale nell’approccio, che parte dalla formazione degli adulti”, spiega Gerosa, annunciando percorsi formativi per i genitori di bambini in fascia 0-6. L’assessora conferma l’avvio del monitoraggio attraverso questionari per studenti e famiglie: “Il tempo non scuola deve avere la sua dignità e deve essere rispettato, sia per gli studenti che per il personale scolastico”.