Disabilità: il nuovo iter per il primo accertamento in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Una sintesi

Il Decreto Legislativo 96/2019, introduce modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 66 del 13 aprile 2017. Quest’ultimo è un testo normativo fondamentale che regola la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Il nuovo decreto, in vigore dal 12 settembre 2019, mira a perfezionare le disposizioni precedenti e a offrire un’analisi aggiornata sul tema dell’inclusione scolastica.

Il Decreto Legislativo 96/2019 apporta diverse modifiche significative al quadro normativo esistente. Tra le principali, si evidenzia un rafforzamento del principio di “accomodamento ragionevole”, essenziale per l’allocazione delle risorse destinate al sostegno degli studenti attraverso i Piani Educativi Individualizzati (PEI). Inoltre, si estende l’applicazione dei criteri dell’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) anche nella fase di accertamento della condizione di disabilità, garantendo un approccio più olistico e uniforme.

L’USR Lombardia ha pubblicato una utile guida sul primo accertamento

Nella nota che accompagna la sintesi, l’USR ricorda che:

la definizione del Profilo di funzionamento è di competenza della Sanità;

per l’intero A.S. 24/25 l’estratto del verbale di accertamento, nell’attesa del verbale rilasciato a seguire dall’INPS come da nuovo iter certificativo, è da ritenersi documento sufficiente per la richiesta del sostegno;

eventuali ore di educativa scolastica, se ritenute necessarie, sono proposte dai GLO e definite dall’Ente Locale di riferimento.

