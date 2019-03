Dirigenti scolastici, Udir: 8 marzo seminario di formazione a Pescara

Comunicato UDIR – Tornano i seminari dedicati alla formazione e all’informazione promossi dal giovane sindacato che tutela i dirigenti scolastici. Venerdì 8 marzo, all’IPSIAS “Di Marzio Michetti”, il presidente Udir Marcello Pacifico aprirà i lavori.

Il seminario è aperto a tutti i dirigenti della regione e agli aspiranti ds che stanno partecipando al concorso.

Ripartono le giornate di studio Udir dall’Abruzzo; infatti, dopo il successo, in termini di adesione e consensi, dell’anno scorso, prende il via la nuova serie di incontri organizzata dal giovane sindacato. Il presidente nazionale Marcello Pacifico aprirà sempre i lavori: i seminari renderanno chiara la comprensione delle responsabilità a cui un DS è esposto e di come il sistema scolastico sia cambiato anche dopo l’autonomia scolastica. Certamente sarà un momento di formazione e un’occasione di confronto per i dirigenti scolastici, sempre nella visione della crescita professionale comune e personale.Il seminario è aperto anche ai docenti che aspirano a diventare dirigenti scolastici e che stanno prendendo parte al concorso in atto.

A Pescara, venerdì 8 marzo, il seminario si svolgerà dalle ore 9.30 alle 13 all’IPSIAS “Di Marzio Michetti”; il dirigente scolastico Maria Antonella Ascani aprirà i lavori. Previsti i saluti del presidente nazionale di Udir e segretario organizzativo Confedir, Marcello Pacifico. Modera Maria Patrizia Costantini, dirigente scolastico dell’I.I.S. “Vittorio Emanuele II” di Lanciano. Ci saranno gli interventi dell’ingegnere Natale Saccone, esperto e consulente sulla sicurezza promotore della proposta Udir di revisione del Testo Unico sulla sicurezza e del dirigente scolastico Pietro Perziani, esperto in relazioni sindacali, rispettivamente su “Il sistema di prevenzioni incendi nell’edilizia scolastica italiana” e su “Lo stipendio dei dirigenti scolastici e il nuovo contratto”.

Il sindacato continua l’attività formativa attraverso le Giornata di studio: Io Dirigente. Sicurezza, Salute, Retribuzione, Relazioni sindacali e i Seminari diventare Dirigente.

I DS di Abruzzo, Lombardia, Piemonte e gli aspiranti presidi sono invitati a partecipare agli eventi

