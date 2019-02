Dirigenti scolastici, ritornano le giornate di studio Udir. Si inizia a Pescara l’8 marzo

Comunicato UDIR – Tornano le giornate di studio Udir dedicate alla formazione e all’informazione, prossimo incontro a Pescara

Dopo il successo registrato nei mesi scorsi, ripartono i seminari organizzati dal giovane sindacato Io Dirigente. Sicurezza, Salute, Retribuzione, Relazioni sindacali: in collaborazione con Eurosofia, sono aperti sia ai dirigenti scolastici che a tutti coloro che hanno superato la prova scritta del concorso in atto per dirigenti scolastici, soprattutto della regione Abruzzo. L’incontro nella città abruzzese si terrà l’8 marzo; a seguire ci saranno seminari a Milano il 14 marzo, a Torino l’11 aprile e in altre province siciliane. Per iscriversi vai al seguente link

Dopo innumerevoli province italiane raggiunte dalle giornate di studio Udir Io Dirigente. Sicurezza, Salute, Retribuzione, Relazioni sindacali, inizia la nuova serie di incontri del 2019. Il presidente nazionale Udir, Marcello Pacifico, aprirà sempre i lavori; i seminari vogliono essere un modello a cui rifarsi per comprendere le responsabilità a cui un DS è esposto e capire come il sistema scolastico sia cambiato anche dopo l’autonomia scolastica. Un momento di formazione e un’occasione di confronto per i dirigenti scolastici, sempre nella visione della crescita professionale comune e personale.

A Pescara, venerdì 8 marzo, il seminario si svolgerà dalle ore 9.30 alle 13 all’IPSIAS “Di Marzio Michetti”; il dirigente scolastico Maria Antonella Ascani aprirà i lavori. Previsti i saluti del presidente nazionale di Udir e segretario organizzativo Confedir, Marcello Pacifico. Modera Maria Patrizia Costantini, dirigente scolastico dell’I.I.S. “Vittorio Emanuele II” di Lanciano. Ci saranno gli interventi dell’ingegnere Natale Saccone, esperto e consulente sulla sicurezza promotore della proposta Udir di revisione del Testo Unico sulla sicurezza e del dirigente scolastico Pietro Perziani, esperto in relazioni sindacali, rispettivamente su “Il sistema di prevenzioni incendi nell’edilizia scolastica italiana” e su “Lo stipendio dei dirigenti scolastici e il nuovo contratto”.

Il sindacato ricorda che l’evento è aperto ai DS e ai candidati al concorso dirigenti scolastici in corso che hanno superato la prova scritta, soprattutto della regione Abruzzo.

Udir invita i DS di Abruzzo, Lombardia, Piemonte e gli aspiranti presidi a partecipare all’evento; inoltre è possibile visionare il calendario con i prossimi eventi e inviare le schede di partecipazione all’indirizzo [email protected]

SCARICA LA LOCANDINA DELL’EVENTO DI PESCARA E LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

SCARICA LA LOCANDINA DELL’EVENTO DI MILANO E LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

SCARICA LA LOCANDINA DELL’EVENTO DI TORINO E LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Le attività di Udir continuano e riguardano pure la formazione dei futuri dirigenti scolastici, attraverso la promozione del corso di preparazione alla prova orale del concorso DS organizzato da Eurosofia. Inoltre, a partire da agosto, sarà attivo il percorso gratuito training “Io dirigente, i miei primi 30 giorni”.