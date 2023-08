Dirigenti scolastici, assunzioni in maggioranza al Nord e il Sud rimane vuoto. I sindacati preoccupati Di

Dal recente provvedimento dello scorso 4 agosto emerge un quadro allarmante per le istituzioni scolastiche del Sud: la maggior parte delle nuove immissioni in ruolo di dirigente scolastico avverrà al Nord.

Questo sembra in netta contraddizione con la situazione attuale. Infatti, molte scuole al Sud sono senza preside titolare. Tuttavia, queste istituzioni vengono considerate “a rischio” a causa dei vincoli di bilancio decisi dal governo, prospettando un taglio di quasi 700 scuole, prevalentemente nelle regioni meridionali.

Come segnala La Repubblica, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito una spiegazione per questa discrepanza: afferma che molti dirigenti del Nord hanno richiesto trasferimenti al Centro-Sud, occupando le posizioni disponibili e liberando quelle settentrionali. Di conseguenza, i futuri neoassunti avranno maggiori opportunità al Nord.

Sembra, però, che le cifre non quadrino. Nonostante l’annuncio del ministro dell’Istruzione Valditara di 280 nuove assunzioni, i dati suggeriscono un numero effettivo di 210.

Il Meridione viene ulteriormente penalizzato con la previsione di un massiccio taglio di 697 istituzioni scolastiche. Questo provvedimento, giustificato dal calo demografico, risparmierà stipendi ma avrà ripercussioni sulla coesione scolastica delle regioni interessate.

Ivana Barbacci, segretaria generale della Cisl Scuola, esprime preoccupazione per la crescente disparità tra Nord e Sud: la sindacalista afferma che il Sud potrebbe non assumere nuovi dirigenti per anni, esacerbando ulteriormente i divari territoriali.

Le decisioni del governo stanno suscitando numerose contestazioni. Regioni come Campania, Emilia Romagna e Toscana hanno già presentato ricorso alla Corte costituzionale.