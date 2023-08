Dirigenti scolastici, 280 immissioni in ruolo: ecco la distribuzione dei posti. Zero per Centro e Sud Di

Importante incontro tenutosi il 3 agosto presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono state delineate le linee guida per le nuove assunzioni di dirigenti scolastici, autorizzate dal Mef e pari a 280 unità.

Saranno al Nord e in Sardegna i posti disponibili per i dirigenti neo immessi in ruolo. Al Centro e al Sud a posti zero.

Lombardia 154 posti, Veneto 74, Piemonte 56, Emilia-Romagna 40, Liguria 13, Friuli Venezia Giulia 12, Sardegna 5, Toscana 2. Nessuna disponibilità per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria.

Su un totale di 356 posti disponibili per le immissioni in ruolo, ne saranno assegnati solo 223, distribuiti in questo modo:

• 44 concorso 2011 (Campania);

• 13 posti legge 107/2015 (Sicilia);

• 166 Concorso 2017 (si esaurirà la graduatoria)

• a questi si aggiungeranno i 57 mantenimenti in servizio.

Per il Concorso 2011 in Campania, è stata richiesta una consulenza legale per definire l’ordine di graduatoria, con 7 posti riservati in Campania e gli altri disponibili tramite procedura interregionale. L’USR Campania gestirà la procedura, prevista solo per quest’anno.

Le operazioni saranno concluse entro il 10 agosto, seguite dall’apertura della piattaforma per l’indicazione delle regioni l’11 agosto. La procedura si completerà dopo Ferragosto, con le assegnazioni alle Regioni per le 166 posizioni del Concorso nazionale 2017.