Dirigenti scolastici: 182 nuove assunzioni e 1.091 scuole andate in reggenza Di

Qual è la situazione dei Dirigenti scolastici allo stato attuale, dopo i movimenti di assunzioni e reggenze di inizio anno scolastico? Eccovi una panoramica sulla situazione con il dettaglio delle assunzioni 2023/2024, nonché le reggenze effettivamente attivate.

Richieste di nomine in ruolo

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ottenuto l’autorizzazione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per effettuare nomine in ruolo di dirigenti scolastici per un totale di 280 unità. Queste nomine sono suddivise in diverse categorie:

166 posizioni sono richieste per esaurire la graduatoria nazionale dell’ultimo concorso bandito nel 2017, che ora non ha più aspiranti.

44 posizioni sono richieste per le immissioni in ruolo relative a un concorso del 2011 bandito per la regione Campania. Questo concorso è stato caratterizzato da contenziosi che hanno ritardato le nomine. Il Ministero ha promosso una norma che permette la nomina in ruolo degli interessati.

13 posizioni sono richieste per reintegrare nel ruolo dirigenti scolastici in servizio in Sicilia che sono stati interessati da provvedimenti di revoca delle nomine e risoluzione dei contratti a seguito di contenziosi.

57 posizioni sono richieste per i dirigenti scolastici che sono stati trattenuti in servizio per un anno a seguito di provvedimenti degli Uffici Scolastici Regionali (USR). Questi trattenimenti non hanno inciso sulle nomine in ruolo perché la graduatoria del 2017 aveva già coperto le posizioni disponibili.

Nomine effettuate

Delle 210 nomine in ruolo effettuabili (44 posizioni per il concorso Campania 2011 e 166 posizioni per il concorso 2017), sono state effettuate 182 nomine in ruolo. Ciò significa che alcune posizioni rimangono vacanti.

Situazione delle reggenze

Nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, risultano funzionanti 8.089 scuole in tutto il territorio nazionale, suddivise in diverse categorie (normodimensionate, sottodimensionate, normodimensionate temporaneamente). Attualmente, ci sono 6.998 dirigenti scolastici in servizio. Di conseguenza, ci sono 1.091 scuole in reggenza, ossia senza un dirigente scolastico effettivo.

Il Dettaglio delle reggenze

suddivise nelle seguenti categorie:

7.442 scuole sono di dimensioni standard.

153 scuole sono sottodimensionate.

494 scuole sono temporaneamente normodimensionate fino all’anno scolastico 2023/2024.

Il numero totale di dirigenti scolastici in servizio nelle istituzioni scolastiche è di 6.998. Questa cifra è il risultato dei seguenti fattori:

7.083 dirigenti scolastici assegnati tramite le operazioni di mobilità.

182 dirigenti scolastici neo-immessi in ruolo.

Sono stati esclusi 267 dirigenti scolastici in particolari posizioni di stato.

Di conseguenza, il numero di scuole in cui è stata assegnata la figura del reggente ammonta a 1.091 (8.089 – 6.998).