Dirigente scolastica muore improvvisamente a 56 anni, il cordoglio dell'USR Veneto: "Una grande perdita per tutti noi"

E’ morta improvvisamente a 56 anni la dirigente scolastica del Liceo “Marcantonio Flaminio” di Vittorio Veneto, Emanuela Da Re. Profondo cordoglio dalla comunità scolastica e non solo. “Una grande perdita per tutti noi” scrive in una nota Marco Bussetti, direttore generale dell’USR Veneto.

“La sua capacità e competenza, unitamente alla grande sensibilità per ogni situazione umana e professionale, hanno contrassegnato tutto il percorso di vita della dirigente Da Re che è stata punto di riferimento costante per docenti, studenti e famiglie” aggiunge l’USR.

“Rimane di Lei il ricordo di una persona e di una professionista dalla grande rettitudine morale, dall’altissimo senso del dovere e da un profondo amore per il Suo lavoro, la Sua scuola e i Suoi studenti” scrive l’Ufficio scolastico di Treviso, che si stringe ai familiari, ai docenti e a tutto il personale del Liceo “Flaminio” di Vittorio Veneto e dell’Ipsia Città della Vittoria.