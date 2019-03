Dirigente scolastica, eroe civile: promuove musica lirica fra studenti

C’è anche una dirigente scolastica fra i premiati “eroi civili” dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Roberta Leporati è la preside dell’Istituto comprensivo Chiarelli di Martina Franca (Taranto). Si è vista conferire al palazzo del Quirinale la nomina di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, “Per il suo contributo nella formazione delle giovani generazioni e a favore della promozione della cultura”.

Come si legge anche sul sito del Quirinale, il progetto che l’ha portata a questa onorificenza è stato quello di avvicinare gli studenti all’opera lirica, in collaborazione con Katia Ricciarelli, Marco Carrozzo e il tenore Francesco Zingariello.

L’Istituto scolastico che dirige è stato capofila dell’iniziativa che ha previsto anche un mini tour di Puglia e Basilicata, per poi proseguire in Sicilia, nelle Marche, in Emilia Romagna, in Veneto. L’iniziativa ha coinvolto amministrazioni comunali, associazioni musicali, conservatori, famiglie. L’edizione del 2019, nel Giorno della Memoria, il 27 gennaio, è stata dedicata a Brundibar, opera lirica del compositore ceco ebreo Hans Krasa su libretto di Adolf Hoffmeister, originariamente rappresentata nel campo di concentramento di Theresienstadt.