DIRETTA | Maturità 2023, prima prova: ecco le TRACCE. Quasimodo, Moravia e Angela tra gli autori proposti

Mercoledì 21 giugno segna l’inizio di una tappa cruciale nella vita di ogni studente: l’Esame di Stato. Quest’anno, l’esame tanto temuto quanto atteso vedrà l’iscrizione di 536.008 maturandi – di cui 521.015 interni e 14.993 esterni – che affronteranno la prova nelle 27.895 classi appositamente formate presso 14.000 commissioni.

La redazione di Orizzonte Scuola organizza un liveblog con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle tracce della prima prova scritta.

Analisi del testo (tipologia A): “Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo e Alberto Moravia con un brano tratto da “Gli Indifferenti”

Testo argomentativo (tipologia B): Federico Chabod, “L’idea di Nazione” – Piero Angela, “Dieci cose che ho imparato” – Oriana Fallaci, “Intervista con la storia”.

Tema di attualità (tipologia C): Lettera aperta al Ministro Bianchi sull’esame di Maturità e Marco Belpoliti con “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp”

La prima prova scritta all’esame di Maturità 2023 vale 20 punti: a partire dalle 8.30 di oggi, gli studenti avranno a disposizione sei ore per completare la prova

9:31 Sulle tracce: “Non posso commentare le tracce, ufficialmente le pubblicheremo nel primo pomeriggio. La prova di Italiano è importante per i ragazzi, esprime la loro capacità di riflessione e di maturità. Come tutto l’esame di Stato, va affrontata con grande senso di responsabilità, ma anche con serenità, come tutte le prove della vita”.

9:26 “La dad è certamente un fattore negativo perché interrompe quell’importate rapporto umano deve intercorrere non soltanto tra i ragazzi e il docente, ma anche tra i ragazzi stessi, tra gli studenti. E’ ovvio che in una situazione di emergenza purtroppo non se può fare a meno, ci auguriamo tutti che una pandemia come quella vissuta, non si ripresenti nei prossimi anni”. Lo ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito a SkyTg24 dopo l’inizio dell’esame di Maturità.

“Sono stati tre anni difficili, pesanti e confermano come la scuola sia un momento di umanizzazione, di rapporti interpersonali imprescindibile. – ha aggiunto Valditara – La reclusione domiciliare e la didattica a distanza hanno creato indubbiamente del disagio psicologico e probabilmente abbassato mediamente la preparazione dei giovani”.

8:46 C’è anche una traccia sul libro-testamento di Piero Angela, oltre che un testo di Marco Belpoliti.

8:41 Tra le tracce anche un brano di Federico Chabod, storico e politico.

8:34 Prime indiscrezioni: per l’analisi del testo “Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo per il testo poetico e Alberto Moravia per il testo in prosa, con un brano tratto da “Gli Indifferenti”.

8:30 È disponibile la chiave ministeriale per decrittare il testo della prima prova scritta contenuta nel plico telematico

8:21 “È arrivato il giorno degli esami di maturità, ricordo l’ansia, ma quello che farete oggi lo ricorderete tutta la vita. Affrontatelo a testa alta, in bocca al lupo”. Così il premier Giorgia Meloni in un videomessaggio.

8:15 A RTL 102.5 altre parole del ministro: “Affrontai la mia Maturità con molta determinazione e con serenità. Devo dire però che le settimane precedenti non furono particolarmente rilassanti: avevo chiuso il quaderno di matematica, non era prevista all’esame, e data la prima interrogazione non avevo più studiato; se ne accorse la professoressa che mi disse di recuperare il programma o che non mi avrebbe ammesso. In due settimane dovetti recuperare il programma non fatto per quattro mesi, mi torna come incubo notturno. Il tema, allora si chiamava così, fu molto stimolante, mi coinvolse molto, parlava dei poeti dialettali, in particolare di Carlo Porta, poeta milanese e parlai dei personaggi popolani veraci e umani. Poi ricordo in particolare l’interrogazione di greco, fu un bel dialogo con i docenti, mi facevano domande sia di grammatica che sul pensiero che c’era dietro quei passi; ho un ricordo molto piacevole, sarà che alla mia età quello che appartiene al mondo del 20 anni sembra sempre bello e rosa”

8:08 Al Tg1 il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: “Finalmente si torna all’esame di maturità come prevede la legge. Un momento importante dopo gli anni della pandemia, di isolamento domiciliare, di didattica a distanza”.

7:45 Secondo un sondaggio effettuato da Skuola.net, nato per scoprire che impatto hanno le tecnologie di ultimissima generazione sulla vita da alunni, su un gruppo di 1.000 studenti, tra maturandi e “licenziandi” di terza media, emerge che ben 1 maturando su 6, potrebbe ricorrere a questo aiutino durante le prove scritte: il 12% dice che proverebbe a farlo solo in casi di emergenza estrema, mentre il 5% sta già pianificando la strategia.

7:43 Il 96,4% degli studenti italiani è stato ammesso all’Esame di Stato di secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023. È la Campania (97,3%) la regione con più candidati ammessi alla Maturità seguita dal Molise (97,2%) e dal Veneto (97,1%) e mentre la regione che registra la percentuale più alta di studenti non ammessi è la Sardegna con l’8,2%.

7:42 Per gli studenti che quest’anno affrontano la Maturità nei comuni delle aree alluvionate dell’Emilia-Romagna, le prove saranno sostituite da un colloquio interdisciplinare.

7:39 L’Esame di Stato compie 100 anni dato che fu con la riforma di Giovanni Gentile nel 1923 ad introdurlo: una formula rigida con 4 prove scritte e una prova orale che copriva il programma degli ultimi tre anni e la commissione era composta totalmente da membri esterni.

7:34 Alle ore 8.30 in punto il ministero dell’Istruzione e del Merito comunicherà la chiave per l’apertura del plico telematico, la chiave sarà disponibile sul sito del ministero. La prova di Italiano, comune a tutti gli indirizzi, prevede sette tracce (ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale) suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo (uno poetico e l’altro di prosa), 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. La prova può essere strutturata in più parti. Ciò consente di verificare competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che la riflessione critica da parte del candidato.

7:25 Alla vigilia degli Esami di maturità, il video messaggio del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: le indicazioni utili alle studentesse e agli studenti e il suo ringraziamento ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale della scuola per il lavoro svolto nel corso di quest’ultimo anno.

7:14 D’Annunzio, Svevo e la guerra in Ucraina, ma anche anniversari storici e il tema dell’intelligenza artificiale. Sono queste le ipotesi principali degli studenti per le tracce della prova scritta di italiano.

7:12 La valutazione finale, in centesimi, sarà così suddivisa: al credito scolastico, cioè alla valutazione finale complessiva degli ultimi tre anni di scuola superiore, saranno attribuiti fino a 40 punti, 10 in meno rispetto all’anno scorso; invece a ciascuna delle tre prove d’esame saranno attribuiti fino a un massimo di 20 punti – l’anno scorso il massimo era di 15 per la prova scritta d’italiano, 10 per il secondo scritto e 25 per il colloquio. Il punteggio sufficiente è 60, quello massimo è 100 e la commissione può decidere di assegnare la lode agli studenti più meritevoli. Può anche aggiungere fino a cinque punti di “bonus” a discrezione della commissione.

7:05 L’esame di maturità di quest’anno segna anche il pieno ritorno alla normalità dopo l’emergenza Covid. Nella commissione che valuterà gli studenti torneranno a essere presenti anche i tre commissari esterni all’istituto, che in passato erano stati sostituiti da quelli interni per evitare spostamenti durante l’emergenza sanitaria

7:00 Il cammino verso la maturità prende il via, oggi, alle 8.30 del 21 giugno con il primo scritto di italiano, prova comune a tutti gli indirizzi. Il giorno successivo, 22 giugno, gli studenti affronteranno la seconda prova, incentrata sulle discipline caratteristiche dei singoli percorsi di studio. Entrambe le prove scritte sono a carattere nazionale, essendo stabilite dal Ministero dell’Istruzione. Tuttavia, l’esame non si esaurisce con le prove scritte. È infatti previsto un colloquio finale volto a verificare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato. Un passaggio fondamentale che permetterà agli studenti di dimostrare le competenze acquisite durante il percorso di studi e raggiungere finalmente il traguardo della maturità.

