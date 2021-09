Inizio scuola, dalle immissioni in ruolo al green pass: il ministro Bianchi al Senato [VIDEO] Di

Dopo la Camera, il Senato. Giornata di audizioni per il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in vista della riapertura delle scuole che si completerà il 20 settembre quando torneranno in aula gli studenti delle regioni Puglia e Calabria. Dalle immissioni in ruolo al green pass, tanti sono gli argomenti che saranno trattati nel corso dell’informativa.