Diplomati magistrale, utilizzo nella stessa scuola dello scorso anno. Modello di domanda

Diplomati magistrale: la domanda di utilizzo nella stessa scuola dello scorso anno scolastico può essere presentata dai docenti già in ruolo da GaE con riserva, che hanno accettato nuovo ruolo da concorso straordinario 2018.

L’utilizzo va richiesto entro due giorni dall’assegnazione della sede per l’a.s. 2019/20.

La domanda va inviata

all’Ufficio Scolastico della provincia di titolarità in caso di domanda provinciale;

all’Ufficio Scolastico della provincia di destinazione e per conoscenza all’Ufficio della provincia di titolarità in caso di domanda interprovinciale.

II personale interessato beneficerà dell’utilizzazione richiesta limitatamente all’a.s. 2019/20.

Il testo dell’accordo

N.B. L’accordo vale a livello nazionale.

Utilizzo può essere richiesto anche da chi ha ottenuto mobilità in scuola diversa da quella dell’a.s. 2018/19

Ricordiamo che tutti i docenti diplomati magistrale in ruolo con riserva da GaE, che ricevono un nuovo ruolo da concorso straordinario 2018, possono presentare domanda di utilizzo, anche se con la domanda di mobilità hanno già ottenuto titolarità in una scuola diversa.

La precisazione viene dal sindacato UIL in riferimento a quanto stabilito in Lombardia.

N.B. Affinchè la richiesta sia accolta è necessario che il posto sia ancora libero, ossia non sia stato assegnato nelle procedure di mobilità.

Non è possibile fruire di questa opzione per l’eventuale posto ottenuto con la mobilità dell’a.s. 209/20, in quanto verrebbe comunque meno la continuità didattica.

Il modello di domanda

Già pubblicata da alcuni Uffici Scolastici, la richiesta per usufruire dell’utilizzo.

Scarica il modello di domanda