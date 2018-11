Diplomati magistrale in GaE, Bucalo (FdI): dopo sentenza CdS necessario intervento correttivo

Comunicato On. Bucalo (FdI) – “I docenti con diploma magistrale abilitante hanno diritto all’inserimento nelle GaE”.

Questo quanto stabilito dal Consiglio di Stato che ha riconosciuto un principio imprescindibile, rendendo così giustizia a migliaia di lavoratori del mondo della scuola.

Sono contenta per tutti quei docenti che ingiustamente rischiavano di essere tagliati fuori, dopo tanti anni di sacrifici.

Sia in commissione che nell’Aula di Montecitorio nei mesi scorsi mi sono spesa affinché fosse chiarito una volta per tutte il concetto. Il Ministro Bussetti e la maggioranza, hanno invece preferito andare contro corrente, pur di non far passare i nostri emendamenti.

Con questo pronunciamento si fa finalmente giustizia e viene data la possibilità ad ogni singolo docente di ricorrere ed ottenere l’inserimento in GaE. Spero vivamente che prima dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che è stato chiamato in causa per dirimere la questione, il governo affronti seriamente con le parti in causa il tema, e presenti un provvedimento correttivo.

