Diploma in un anno con 6 mila euro seguendo corsi online: scandalo diplomifici in Sicilia. Valditara: "Non sarà più possibile con le nuove norme"

Proseguono le ispezioni dell’USR Sicilia sulle scuole private della regione, mettendo in luce i classici casi di diplomifici, nel mirino del Ministro Valditara da mesi, che attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento dedicato.

In base a quanto riferisce La Repubblica, in alcune scuole private di Palermo e Agrigento si propone il conseguimento del diploma in un anno, seguendo esclusivamente corsi online al costo di 5 o 6mila euro.

Altri istituti propongono il recupero di quattro anni in cinque mesi “senza obbligo di frequenza, direttamente da casa”. Da un istituto rispondono che sono sufficienti “dieci ore di lezione online a settimana”.

In media, ha calcolato il quotidiano, il diploma di maturità si può conseguire in un anno in diverse scuole private e con una cifra che oscilla fra i 4 e gli 8mila euro.

Ad esempio, in una scuola palermitana la proposta è la seguente: “Se riesce a ritirare sua figlia dalla scuola pubblica adesso possiamo farle fare già quest’anno due anni insieme. Le facciamo studiare una tesina e problemi non ne ha, ad agosto fa l’esame”.

Nel dossier già in mano all’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, ci sarebbero casi come la creazione di classi quinte ad hoc solo per affrontare l’esame di Stato, in altri di pubblicità ingannevole, in altri ancora del mancato rispetto delle norme sull’agibilità dei locali a uso scuola. E non mancherebbero nemmeno le presunte violazioni dei diritti dei lavoratori, con casi, più volte raccontati, di docenti e personale scolastico sfruttati in cambio di punteggio utile per le graduatorie.

Pronto il commento del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: “Con le nuove norme che abbiamo fortemente voluto tutto questo non sarà più possibile”.

“Le relazioni sono soggette a segreto istruttorio — spiega il numero uno di USR Sicilia Pierro — le ispezioni sono in corso e non possiamo fornire nessun elemento di anticipazione. Nel consegnare le relazioni distinguiamo fra irregolarità sanabili e insanabili, queste scuole dovranno poi rispondere alle contestazioni. La Regione chiederà a noi un altro parere: se anche le giustificazioni saranno giudicate non attendibili si potrà revocare la parità”.

Misure contro i “diplomifici”

Sappiamo che il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di Semplificazione, che include proprio delle misure contro i diplomifici.

Introduzione di un sistema di valutazione più rigoroso per gli istituti scolastici, con particolare attenzione a quelli con alti tassi di abbandono scolastico e di bocciature.

Maggiore controllo sulle attività di formazione professionale, con l’obiettivo di contrastare l’erogazione di diplomi facili.

L’Ufficio Scolastico Regionale autorizza una sola classe terminale collaterale per ogni indirizzo di studio in una scuola paritaria. Richiesta di autorizzazione entro il 31 luglio precedente l’anno scolastico. Gli studenti possono sostenere esami di idoneità per massimo due anni successivi all’anno di ammissione. Pagella elettronica, registro online e protocollo informatico obbligatori per tutte le scuole.