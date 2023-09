“Dimenticare i cellulari, valorizzare le persone”. Weekend all’insegna dello “smartphone free” in Toscana Di

Bagno a Ripoli si prepara a vivere un weekend all’insegna del distacco dai dispositivi digitali. L’iniziativa “Connessioni in Gioco”, parte del progetto “Custodi Digitali Toscana”, punta a stimolare una riflessione comunitaria sulla dipendenza da smartphone e altri dispositivi.

L’evento, in collaborazione con gli Istituti “Teresa Mattei” e “Antonino Caponnetto” e con il supporto di Cemea Toscana, offrirà diverse attività l’7 e 8 ottobre per riscoprire l’importanza delle relazioni umane.

Durante il fine settimana, adulti e bambini potranno godere di attività creative, laboratori, letture ad alta voce e spettacoli teatrali, il tutto nell’ambiente stimolante dei giardini “Silvano Nano Campeggi”. La partecipazione è libera e gratuita. Unico prerequisito? Lasciare i dispositivi digitali all’ingresso.

“Connessioni in Gioco” si inserisce nel più ampio progetto “Custodi Digitali Toscana”, avviato a maggio e rivolto sia ai più giovani che agli adulti. L’obiettivo è di offrire strumenti educativi su come gestire la relazione con il digitale, un tema sempre più pressante in un’epoca iperconnessa.

Il weekend non sarà solo un momento isolato, ma un passo verso la formazione continua. Sono in programma corsi di formazione per insegnanti e educatori, oltre al coinvolgimento dei genitori nella costruzione dei “Patti Digitali”, un insieme di regole per un uso consapevole dei dispositivi.

L’evento rappresenta una sfida per tutti: riscoprire che la vita “offline” ha tanto da offrire e che la qualità delle relazioni umane è un elemento fondamentale per il benessere individuale e collettivo. Come dichiarato dall’Assessore alla scuola Francesco Pignotti, l’iniziativa è una “novità assoluta” che mira a “ispirare un impiego positivo” della tecnologia.