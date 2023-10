Dimensionamento scolastico, Mileto (Gilda Unams) lancia l’allarme per la Calabria: “Si delineano tagli ben più ampi” Di

La Legge di Bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022 ha suscitato un’ondata di preoccupazione tra le comunità scolastiche in Calabria.

Secondo il Segretario Provinciale Gilda Unams di Reggio Calabria, Michele Mileto, l’atto legislativo, che mira al risparmio finanziario, prevede un taglio di istituzioni scolastiche con un numero di alunni iscritti sotto certi parametri. Si pensava inizialmente che le perdite di posti riguardassero solo il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Amministrativi, una manovra descritta come virtuosa, in vigore dal 1 settembre 2024.

Tuttavia, emerge una realtà ben più preoccupante. “Si delineano tagli ben più ampi, coinvolgendo tutto il personale scolastico: dai collaboratori scolastici, agli assistenti amministrativi e tecnici, e infine i docenti”, afferma Mileto. L’accorpamento previsto sembra ignorare la realtà territoriale e demografica calabrese, un aspetto che secondo Mileto, dovrebbe essere considerato con maggiore attenzione.

Sotto la guida del Presidente Occhiuto, gli amministratori regionali sembrano operare in ossequio alle leggi nazionali, senza però considerare la situazione di desertificazione lavorativa e declino demografico della regione. Le chiusure scolastiche in aree già afflitte da spopolamento, come evidenziato a Palmi con la chiusura del Convitto annesso alla scuola Agraria, rappresentano un ulteriore colpo al tessuto sociale ed economico del territorio.

La Vicepresidente Princi e il Consigliere Regionale Preside Gelardi sono ben a conoscenza delle implicazioni di un dimensionamento scolastico, che va oltre una semplice operazione algebrica, comportando perdite di posti di lavoro tangibili. Un esempio pratico emerge dall’accorpamento potenziale di due istituti, mostrando una decurtazione di posti soprattutto per gli Assistenti Amministrativi.

La questione centrale, come sottolinea Mileto, è se l’accorpamento terrà conto dell’organico di diritto applicato alle nuove istituzioni scolastiche. Con il personale ATA e i docenti che vedranno un taglio notevole, emerge un’incertezza legata ai nuovi organici.

La Regione Calabria, sotto la guida del Presidente Occhiuto, sembra pronta a varare il dimensionamento, accorpare e chiudere decine di scuole, replicando scenari di perdita di posti di lavoro visti in passato sotto il Governo Berlusconi. Questo scenario solleva una riflessione amara sul futuro dell’istruzione in Calabria, ponendo la domanda: “In che mani siamo?”

Mentre il 1 settembre 2024 segnerà l’inizio di un nuovo capitolo per molti, per altri rappresenterà un’epoca in cui la campanella non suonerà più. L’appello di Mileto è aperto a chi si opporrà al dimensionamento della scuola calabrese, sperando in una rivisitazione delle misure previste, che tengano conto della realtà unica della regione.