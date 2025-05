Dimensionamento scolastico, l’Umbria respinge ancora i tagli. L’assessore: “Ogni scuola che chiude è un pezzo di società che si indebolisce” Di

La Regione Umbria ha ribadito la propria contrarietà alla proposta del Ministero dell’Istruzione relativa al nuovo dimensionamento scolastico previsto per l’anno scolastico 2026/2027. Dopo il primo parere negativo espresso in sede di X Commissione Istruzione, università e ricerca, la Regione ha confermato questa posizione anche durante l’ultima riunione della Conferenza Stato-Regioni, schierandosi con altre sei Regioni che hanno espresso dissenso.

Alla base della proposta ministeriale vi è una norma nazionale che definisce i parametri per determinare il numero massimo di autonomie scolastiche per ciascuna Regione. L’applicazione automatica di tali criteri – fondata su dati previsionali e non sugli iscritti effettivi – genera conseguenze considerate penalizzanti, specialmente in contesti territoriali con dinamiche demografiche peculiari.

L’assessore Barcaioli: “Scuola unico presidio di cultura rimasto”

L’assessore regionale all’Istruzione, Fabio Barcaioli, ha commentato: “Dietro il linguaggio dei numeri si nasconde una scelta che colpisce la sostanza della scuola pubblica. Qui non parliamo di riorganizzazione ma di un taglio di opportunità educative, di presidi democratici e di futuro, che andrebbe a colpire in particolar modo le aree interne e montane”. Ha poi aggiunto: “L’Umbria, come anche la Toscana e l’Emilia Romagna, non può accettare che si spenga la luce nei luoghi dove la scuola è spesso l’unico presidio culturale rimasto”.

Il mancato adeguamento

L’aggiornamento dei dati demografici da parte del Ministero, che avrebbe potuto modificare il quadro complessivo – fa sapere la Regione con un comunicato – non ha prodotto alcuna variazione per l’Umbria. Il piano continua infatti a prevedere 130 autonomie scolastiche, senza alcun incremento, a differenza di quanto avvenuto in altre Regioni.

In assenza di modifiche sostanziali, la Regione si dichiara pronta a ricorrere al TAR per tutelare l’autonomia delle comunità locali e sostenere che la scuola rappresenta un’infrastruttura civile da rafforzare, e non una voce di bilancio da ridurre.

“Ogni scuola che chiude è un pezzo di società che si indebolisce”

Barcaioli ha infine precisato: “La difesa della scuola non può essere subordinata a logiche centralistiche. Non arretreremo di un passo, la dignità dei territori, il valore delle relazioni educative e il diritto allo studio non si comprimono per decreto. La nostra sarà una battaglia perché ogni scuola che chiude è un pezzo di società che si indebolisce. Con questo ennesimo atto, la Regione riafferma il proprio impegno per un modello di istruzione che tenga conto della geografia umana dell’Umbria”.

Il decreto 127/2023

Il decreto n. 127 del 30 giugno 2023 che definisce il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni per l’anno scolastico 2026/27 prevede: