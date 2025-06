Dignità dei minori nell’era dell’IA: il ruolo insostituibile della famiglia e delle istituzioni contro bullismo online e mercificazione dell’infanzia Di

Non sono più le favole della buonanotte a popolare l’immaginario dei bambini, ma algoritmi invisibili che decidono cosa vedere, cosa desiderare, cosa sognare.

Nell’era dell’intelligenza artificiale, la sfida non è solo tecnologica: è una questione di dignità, di protezione e di responsabilità collettiva. All’ambasciata italiana presso la Santa Sede, esperti, istituzioni e rappresentanti della Chiesa si sono confrontati su un tema che tocca il cuore della società: come garantire che il digitale sia alleato e non padrone dei più piccoli.

Un confronto ad alta voce su rischi e opportunità del digitale ha animato l’evento “La Dignità dei Bambini nell’Era dell’Intelligenza Artificiale”, promosso dalla Fondazione S.O.S – Il Telefono Azzurro. Ernesto Caffo, presidente della Fondazione, ha sottolineato come l’ecosistema digitale in cui crescono i minori sia un territorio complesso, dove “gli algoritmi sono un patrimonio non facilmente governato da singoli e Stati, ma che tende a governare, soprattutto i più fragili”.

La presenza di Papa Francesco e il richiamo a Leone XIV hanno rafforzato l’idea di un percorso condiviso, in cui la centralità della persona e la tutela dei più deboli devono guidare la costruzione di nuove regole e approfondimenti normativi.

Il ruolo della famiglia e delle istituzioni

Simona Baldassarre, assessore della Regione Lazio, ha ribadito che parlare di dignità dei bambini nell’era dell’IA significa riflettere sulle responsabilità di adulti, istituzioni e comunità. “I nostri figli nascono con uno schermo davanti agli occhi e crescono con algoritmi che decidono cosa vedere, cosa desiderare, cosa sognare”, ha dichiarato. In questo scenario, la famiglia resta il primo e insostituibile argine educativo, un ruolo che nessun algoritmo potrà mai sostituire. Fenomeni come bullismo online e revenge porn sono ormai realtà quotidiane, contro cui è necessario essere uniti e determinati, per evitare che la tecnologia diventi padrona e non alleata dei più giovani.

L’impegno della Chiesa e la necessità di nuove alleanze

Padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, ha evidenziato il contributo che la Chiesa può offrire in questa sfida globale. Il cambiamento culturale e tecnologico, ha spiegato, ha moltiplicato i rischi e i danni per i minori, soprattutto in un contesto di comunicazione digitale sempre più pervasivo.

“Ci sentiamo in continuità con le nuove sfide che l’intelligenza artificiale pone”, ha affermato Lombardi, ricordando l’ispirazione ricevuta dai Papi che hanno affrontato questi temi. La strada da percorrere, secondo i relatori, passa dalla costruzione di un sistema di regole e alleanze che metta davvero al centro i bambini, la loro dignità e la loro protezione.