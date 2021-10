Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. Pubblicate le graduatorie Di

E’ scaduto il 1 ottobre il termine di presentazione delle domande per l’avviso finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. 455 i milioni di euro stanziati per la digitalizzazione delle aule scolastiche e delle segreterie

Al bando erano ammesse a partecipare le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

