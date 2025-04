Scuola senza animali: la sfida della LAV per una didattica cruelty-free tra nuove tecnologie, formazione docenti e ostacoli culturali Di

La LAV (Lega Anti Vivisezione) ha lanciato una nuova iniziativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di eliminare la sperimentazione animale dalle attività didattiche.

L’associazione invita gli istituti, sia pubblici che privati, a sottoscrivere un accordo formale per adottare metodi alternativi, garantendo un approccio scientifico etico e moderno. L’iniziativa si inserisce in un contesto in cui la ricerca e la tecnologia offrono soluzioni avanzate, come modelli 3D e simulazioni digitali, che rendono superflua l’utilizzazione di animali o loro parti.

Il quadro normativo e le sfide attuali

In Italia, il divieto di impiegare animali vivi a fini didattici è in vigore dal 2014, mentre già dal 1993 è prevista la possibilità di obiezione di coscienza per studenti e docenti. Nonostante una nota ministeriale del 2008 ne sconsigli l’uso, alcune scuole continuano a ricorrere a materiale anatomico di origine animale. Michela Kuan, biologa e responsabile scientifica LAV, definisce questa pratica “anacronistica e potenzialmente rischiosa” dal punto di vista igienico-sanitario. Le recenti modifiche alle Linee guida sull’educazione civica includono la tutela degli animali tra gli obiettivi formativi, segnando un passo avanti verso un’istruzione più consapevole.

Come aderire e le prospettive future

Le scuole interessate possono formalizzare la propria adesione attraverso una piattaforma online dedicata, ottenendo supporto per l’implementazione di tecniche didattiche innovative. La LAV mette a disposizione risorse e formazione per docenti, favorendo l’adozione di strumenti all’avanguardia in linea con le tendenze scientifiche globali. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per allineare l’istruzione ai principi di sostenibilità e rispetto, senza compromettere la qualità dell’apprendimento.