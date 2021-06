Didattica a distanza, Bianchi: “Rimarrà per essere collegamento tra Nord e Sud, periferie e montagna” Di

Della Dad rimarrà lo sgomento per esserci trovati in un momento di difficoltà impreparati, in cui abbiamo preso il vecchio modo di fare lezione e abbiamo messo un computer in mezzo tra me e lei. Rimarrà l’idea che abbiamo fatto molta esperienza per trasformare quello strumento in uno strumento che sia in grado di essere dominato dalle persone e usato per collegarci di più”.

Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi intervenendo ad Uno Mattina.

“Pensi – ha aggiunto – a come possiamo usare questi strumenti per fare finalmente una scuola che metta in collegamento continuo i ragazzi di scuole della Sicilia con ragazzi del nord o con ragazzi di una periferia urbana con ragazzi della montagna. Gli strumenti vanno usati per aprire, per collegare, non per chiudersi. Rimarrà questo: da una parte la fatica che abbiamo fatto nel cominciare ad usarli e la volontà di capire come si usano gli strumenti della nostra epoca”.