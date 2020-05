Didattica a distanza, Ascani: da evitare per i bambini, daremo linee guida chiare per i più grandi

Anna Ascani viceministra dell’Istruzione è intervenuta su Rai Radio1 a Formato Famiglia condotto da Diana Alessandrini e Savino Zaba.

“Il nostro obiettivo è evitare almeno per i bambini e per i ragazzi più piccoli che si abbia la modalità a distanza“.

Sul progetto pilota di alcune scuole del Piemonte, di cui abbiamo parlato in questi giorni, Ascani ha detto: ”Non sono tornati tra i banchi, non sono tornati a scuola. Credo sia una fuga in avanti. Con il governo, insieme al ministero della famiglia si sta lavorando per mettere in piedi dei servizi simili a quelli di questa sperimentazione ma dentro un protocollo di sicurezza che metta al sicuro bambini famiglie e operatori in modo molto più responsabile.

Francamente fatico a capire una sperimentazione che parta dal Piemonte

perché purtroppo quella è una regione nella quale di fatto il contagio

si è tutt’altro che fermato. In tutta onestà: chiamarla scuola è una

forzatura perché non c’è nessun ritorno a scuola.”

Sulla Didattica a distanza infine la viceministra ha precisato: ”Le famiglie hanno dato un supporto indispensabile senza il quale non sarebbe stato possibile fare quello che si è fatto in queste settimane. A partire da settembre se, nella fascia di ragazzi più grandi, la didattica a distanza

dovesse diventare una parte sostanziale dell’attività scolastica, daremo linee guida molto più chiare e nette“.