Di Maio: scuola deve essere tutelata, asset strategico

A conclusione il Ministro afferma

“Ad ogni modo rispondo con l’unica cosa che interessa ai cittadini italiani in questo momento:

-il salario minimo si farà;

-le tasse le vogliamo tagliare, in Italia si è aspettato fin troppo tempo;

-gli investimenti per nuove infrastrutture, dove realmente servono, partiranno;

–scuola e sanità devono essere tutelate come asset strategici;

-sui migranti non resteremo in silenzio, ora tocca agli altri.”

La scuola rimane dunque al centro dell’attenzione del Governo, dopo le polemiche degli ultimi giorni sul presunto taglio di 4 miliardi. 4 miliardi di tagli alla scuola, fonti Miur: nulla di vero