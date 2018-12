Di Maio: il Veneto avrà autonomia su scuola

“L’autonomia del Veneto si deve dare il prima possibile, perché i veneti hanno votato un referendum che non deve essere disatteso”.

Di Maio, sì ad autonomia

Lo ha affermato vicepremier Luigi Di Maio, durante una visita a Spresiano.

“Non ci sono dubbi da nessuna delle due forze politiche che sostengono questo governo, stiamo lavorando con i ministri competenti per dare l’autonomia sulle materie richieste prima possibile”.

“Nei vari consigli dei ministri di dicembre occorre affrontare questo tema. Non perderemo o prenderemo tempo: i veneti avranno l’autonomia in tempi certi”.

E il ministro per gli affari regionali Erika Stefani commenta: "non è più un tabù". "Nelle prossime settimane inizieremo il percorso, passeremo dalle parole ai fatti, come previsto dal contratto di Governo", assicura il leader della Lega.

Quali materie

In Veneto e Lombardia, quelle che richiedono di poter gestire più competenze, l’autonomia viene chiesta per materie che vanno dalla scuola al diritto allo studio e la formazione universitari, dalla programmazione dei flussi migratori, alla previdenza complementare, i contratti con il personale sanitario, i fondi per il sostegno alle imprese, le Soprintendenze, le valutazioni sugli impianti con impatto sul territorio, le concessioni per l’idroelettrico e lo stoccaggio del gas, le autorizzazioni per elettrodotti, gasdotti e oleodotti, la protezione civile, i Vigili del Fuoco, strade, autostrade, porti e aeroporti e altro.

Allarme sindacati

Il progetto allarma i sindacati della scuola e, oltre mille tra docenti, intellettuali, giornalisti ed economisti che hanno firmato un appello dal titolo “No alla secessione dei ricchi”.