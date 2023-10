Di Bartolo: “La didattica non può basarsi solo sul digitale. Allo Sperone si vince con la squadra. Studenti, genitori, docenti e Ata insieme per migliorare la scuola” [VIDEO INTERVISTA] Di

Fiera Didacta Sicilia si è conclusa lo scorso weekend. La manifestazione ha gettato luce sulle nuove frontiere della didattica immersiva.

La preside Antonella Di Bartolo, con una decade di esperienza alla guida dell’ICS “Sperone-Pertini” di Palermo, ha condiviso la sua visione a riguardo in un’intervista rilasciata a Orizzonte Scuola.

La preside Di Bartolo ha evidenziato come la Fiera offra spunti di riflessione cruciali per il rilancio delle attività didattiche. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di un approccio equilibrato verso l’innovazione digitale, che se non bilanciata, può risultare forviante

Negli anni, la scuola ha puntato sulle relazioni di prossimità, sia con il quartiere che tra studenti, genitori e docenti. Questa prossimità ha contribuito a creare una squadra solida, con la consapevolezza che lavorando insieme, possono contribuire attivamente al bene della comunità.

La preside ha condiviso come la scuola s’impegna a restituire e a nutrire una consapevolezza sociale, insegnando valori come l’autodeterminazione e il rifiuto delle scorciatoie negative. L’impegno collettivo è visto come una chiave per portare avanti il cambiamento.

La scuola ha recentemente fatto parlare di sé con il video “Posso cambiare il mondo”, un progetto che incrocia il rispetto dell’ambiente con un messaggio forte verso le istituzioni. Inoltre, il riconoscimento ottenuto con il premio Geografia 2023, evidenzia l’importante contributo della scuola nella narrativa del proprio territorio.