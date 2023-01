Deroga numero minimo/massimo di alunni per classe nei comuni colpiti da eventi sismici anche nell’a.s 2023/24: più docenti e ATA. Lo prevede il Milleproroghe Di

Il decreto legge 29 dicembre, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2022, proroga all’anno scolastico 2023/24 le disposizioni che consentono la deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe previste dal DPR 81/2009 a favore delle scuole dei comuni colpiti da eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia.

L’articolo 5, comma 9, del dl Milleproroghe prevede:

All’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;

b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;

c) al comma 2, le parole: «ed euro 2,85 milioni nell’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 2,85 milioni nell’anno 2022, euro 1.625.183 per il 2023, ed euro 2.437.774 per l’anno 2024»;

d) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) e’ aggiunta la seguente: «b-septies) quanto a euro 1.625.183 per il 2023 ed euro 2.437.774 per l’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

e) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024».

Pertanto gli Uffici scolastici regionali anche nell’anno scolastico 2023/24 possono istituire – previa verifica del fabbisogno – ulteriori posti da docente, personale ATA al 30 giugno e istituire ulteriori posti di dirigente scolastico e Dsga.

Vengono inoltre stanziati 2,85 milioni euro nell’anno 2022; 1.625.183 euro per il 2023; 2.437.774 euro per l’anno 2024.