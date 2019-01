Docenti depennati dalle GaE, specializzazione sostegno estera non valida

L’USR Sicilia ha disposto un provvedimento di cancellazione dalle Gae di alcuni docenti che hanno acquisito la specializzazione per il sostegno all’estero.

I docenti saranno cancellati in quanto il titolo di specializzazione per il sostegno per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia risulta mancante del previsto riconoscimento di equipollenza da parte della competente Direzione Generale del M.I.U.R.

La cancellazione dalle GaE è prevista limitatamente all’inserimento per l’insegnamento su posti di sostegno nella scuola dell’infanzia con la conseguente rimozione del codice di specializzazione “H” nella graduatoria provinciale ad esaurimento.

decreto