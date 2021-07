DIRETTA | Decreto sostegni bis, precari delusi: cosa accadrà adesso? SPECIALE su OS TV Di

Speciale in diretta su Facebook e YouTube dedicato alle misure per la scuola del decreto sostegni bis: diversi interventi su precariato e reclutamento docenti. Conduce Fabrizio De Angelis.

Il decreto sostegni bis è stato approvato dalla Camera e adesso si appresta all’ok del Senato, dato che in questo ultimo caso si tratterà quasi di una formalità. Dalle immissioni in ruolo straordinarie da Gps ai concorsi ordinari, passando per il nuovo concorso straordinario per i precari con tre anni di servizio: le novità introdotte non hanno entusiasmato i precari da un lato e le organizzazioni sindacali dall’altro.

Su Orizzonte Scuola Tv, in diretta su Facebook e YouTube, dibattito con Elvira Serafini, segretario generale Snals Confsal, Paolo Pizzo, della segreteria nazionale Uil Scuola, Daniela Rosano, della segreteria nazionale Anief e Simone Maggini, del direttivo docenti precari della Toscana. Interverrà anche la responsabile scuola di Fratelli d’Italia Carmela Bucalo. Conduce il dibattito il giornalista di Orizzonte Scuola Fabrizio De Angelis.