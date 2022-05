Decreto Riaperture, in arrivo tutele per i lavoratori fragili della scuola. Le parole di Vittoria Casa (M5S) Di

“È stato appena approvato un testo – quello del decreto riaperture – nel quale sono previste importanti risorse per tutelare i lavoratori fragili della scuola”.

Così Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera.

“Non era accettabile negare a questi lavoratori la possibilità di usufruire del lavoro agile, così come invece disciplinato nel testo iniziale. In commissione Affari Sociali e in Aula è stato dunque fondamentale il lavoro correttivo del parlamento”.

“Tutelare i lavoratori fragili significa permettere che un’intera categoria della scuola possa coniugare esigenze di lavoro ed esigenze di salute. Si tratta di personale che ha dato molto durante il periodo pandemico. Abbiamo sempre lavorato affinché nessuno rimanesse indietro”, conclude Casa.