Decreto quota 100, Cedan: oggi webinar su tutto quello che c’è da conoscere

Comunicato CEDAN – Oggi pomeriggio, a partire dalle 15, segui la diretta e partecipa al webinar. L’esperto sulla materia, il prof. Casalino, risponderà alle varie domande sul decreto da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Scopri tutto quello che c’è da sapere su assegno, liquidazione, ricongiungimento, riscatto laurea, ape sociale. Sono ammessi soltanto i primi mille che si registrano al seguente link. L’evento sarà trasmesso oggi 8 febbraio, dalle 15 alle 18,dalla sede Anief di Roma.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2019 il decreto su ‘Quota 100’ che riforma le pensioni, aprendo una finestra rispetto agli attuali vincoli. La misura è valida per il triennio 2019/21 e riguarderà circa un milione di persone. Lo stanziamento è di 22 miliardi di euro. Per andare in pensione come requisito minimo anagrafico bisognerà avere 62 anni di età, quello contributivo prevede almeno 38 anni di versamenti.

Sulla riforma appena approvata sono tanti i dubbi e i quesiti e, per questo, CedanS.r.l.s., in collaborazione con Eurosofia, Anief, Udir e Radamante, organizza un webinar con un esperto, il professore Lucio Casalino, venerdì 8 febbraio dalle ore 15 alle ore 18. L’esperto, che sarà in collegamento dalla sede Anief di Roma, farà il punto su vari argomenti: requisiti, liquidazione, ape sociale, opzione donna, e farà particolare attenzione ai risvolti di ‘Quota 100’ nel mondo della scuola.

Nel corso del webinar, attraverso la chat condivisa, sarà possibile rivolgere alcune domande al relatore. Per chiedere e ottenere il link della diretta basterà scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Chi è interessato deve affrettarsi, perché la disponibilità è di mille posti.

Per qualsiasi informazione relativa alle pensioni o per la compilazione della nuova domanda, contatta la sede Cedan più vicina a te e visita il nostro sito; è possibile inoltre chiedere un’informazione o una consulenza anche per e-mail all’indirizzo [email protected] o chiamare il numero 091 7098356.

