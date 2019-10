L’Onorevole Ella Bucalo (FdI) ha commentato sulla propria pagina FB il decreto approvato ieri in Consiglio dei Ministri, volto al superamento del precariato e contente anche altre misure.

Il decreto è stato definito dalla stessa “un bluff”.

Ecco i post:

Decreto scuola salva precari, ennesimo bluff!

Ancora una volta sono state disattese le aspettative di miglia di docenti. La programmazione è inesistente perché sono scarse le competenze. Ecco qualche semplice esempio.

Il decreto venuto fuori d’accordo Miur – Sindacati (sic!), concorso straordinario, ovvero quiz selettivi con una soglia di 7/10, è riservato a 24.000 insegnanti. Il resto?

Chi ha 3 anni di servizio potrà solamente partecipare ad un corso abilitante… ma intanto dovrà avere una supplenza fino al 30 giugno 2020, oltre a 24 Cfu!

Ma questo è niente, perché c’è chi è stato cancellato, pardon completamente dimenticato, come i docenti magistrali.

Fuori anche il personale dell’infanzia e della primaria, fuori i precari con due annualità di servizio, fuori i docenti delle paritarie e i percorsi IeFP e ancora, fuori i facenti funzioni Dsga (per questi non è previsto alcun concorso).

Più grave la situazione di chi ha prestato i 3 anni di servizio nel sostegno, estromessi dal concorso straordinario.

Ministro Lorenzo Fioramonti, sottosegretario Lucia Azzolina, ma come fate ad essere contenti di questo obbrobrio che chiamate Decreto Scuola? Come fate a cantar vittoria, dopo che i diretti interessati hanno sonoramente bocciato l’ennesimo accordo-farsa?

Io continuerò a dare battaglia: sempre dalla parte della scuola, di chi ci lavora e contribuisce fattivamente a tenere alto il nome di questa indispensabile Istituzione.