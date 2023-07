Decreto Pa bis, Confil Scuola: “Bene gli emendamenti approvati, incomprensibili le polemiche” Di

“Il sindacato Confil esprime soddisfazione per quanto ottenuto grazie agli emendamenti approvati al Decreto Pubblica Amministrazione Bis, in sede di conversione in legge alla Camera dei Deputati”.

Così in una nota il segretario regionale per il Lazio del Sindacato Confil-Scuola, Emanuela Sierri.

“In particolare plaude al riconoscimento di un percorso abilitante per i docenti precari con 3 anni di servizio, comprendendo per la prima volta anche i docenti delle scuole pubbliche paritarie. Per quanto riguarda la notizia del reperimento di risorse per 50 milioni di euro da destinare al personale Ata è un segnale positivo anche per aprire trattative prossime e garantire altri investimenti per questa categoria di lavoratori. Le segreterie scolastiche avranno cosi dai primi giorni di settembre personale aggiuntivo, per cui va dato atto al Ministro Valditara di essere riuscito ancora una volta ad attrarre sulla scuola soldi che in passato le venivano negati, ma si auspica ad un impegno continuativo per garantire fino a giugno la prosecuzione dei contratti COVID Ata”.

“Per questo motivo appaiono incomprensibili e inopportune le polemiche di quanti hanno criticato questi provvedimenti. Sebbene comprensibili se fatte da esponenti politici, per evidenti logiche propagandistiche e di partito, risultano totalmente risibili e illogiche se fatte da chi dovrebbe difendere i diritti dei lavoratori”.

“Per noi il sindacato non può e non deve essere una propagazione di questo o quel partito, e non dovrebbe mai perdere l’onestà intellettuale di riconoscere il merito a provvedimenti che favoriscono i lavoratori, anche se provenienti da una parte politica che magari non è la propria, come accaduto in occasione del decreto legge P.A. bis”, conclude.