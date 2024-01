Decreto Milleproroghe, Sasso (Lega): “Massimo impegno per docenti e Ata. Per proroga contratti per assistenti amministrativi e tecnici presto un decreto” Di

“L’attenzione della Lega alle problematiche dei lavoratori della scuola è sempre massima, e anche nel caso del Decreto Milleproroghe abbiamo presentato alcuni emendamenti che riguardano sia il personale docente che il personale Ata”.

Così in una nota il deputato Rossano Sasso, capogruppo Lega in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati

“In particolare con l’emendamento 5.38 a mia prima firma abbiamo recepito le istanze dell’organico aggiuntivo “ex covid” del personale ata, che da mesi ci chiede di rinviare la riapertura delle graduatorie di terza fascia, mentre con il 5.28 (sempre a mia prima firma) che riguarda la proroga dei contratti dei collaboratori scolastici dal 15 Aprile al 30 Giugno 2024, iniziamo un percorso politico che dovrà necessariamente giungere, prima o poi, a traguardo. Con l’emendamento 5.51 a mia prima firma, interveniamo sulla mobilità dei docenti e sul superamento del relativo vincolo. Discorso diverso per la proroga dei contratti degli assistenti amministrativi e tecnici, dove si è preferito individuare in un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito lo strumento più celere per reperire ulteriori risorse pnrr, decreto che dovrebbe essere pubblicato entro questa settimana”.

