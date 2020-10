Decreto Agosto, M5S annuncia: “C’è lo sblocco per le assunzioni di Dsga” Di

“L’azione che il MoVimento 5 Stelle sta portando avanti a sostegno della scuola pubblica italiana in questo momento di crisi causata dall’emergenza epidemiologica ancora in corso, non si arresta. Oggi un’altra notizia importantissima”.

“Nel maxi-emendamento al Decreto agosto, in approvazione oggi in aula al Senato, è stato inserita una norma che prevede lo sblocco dell’assunzione dei vincitori del concorso per DSGA, direttori dei servizi generali e amministrativi nelle scuole, nelle regioni Campania, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria”.

“Si tratta di figure fondamentali per il corretto funzionamento delle scuole, che hanno superato un concorso selettivo importante e di cui le scuole italiane hanno estremo bisogno. Inoltre il limite alla graduatoria degli idonei è stato ampliato arrivando al 50%, proprio per consentire al maggior numero di istituti possibili di avere tra i propri ranghi queste figure”.

“Il MoVimento 5 Stelle si è speso moltissimo per arrivare a questo importante risultato. Ne siamo soddisfatti. Un ringraziamento particolare va alla ministra Lucia Azzolina che è intervenuta in prima persona e con urgenza per giungere a questo obiettivo”.

Così in una nota gli esponenti del MoVimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato.