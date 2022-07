De Luca: “Indossiamo sempre la mascherina, non dobbiamo chiudere l’Italia a settembre e ottobre” Di

“Indossiamo sempre la mascherina, tranne quando si è da soli o a casa. Un po’ di sacrificio e fastidio, ma siccome non vogliamo richiudere l’Italia dobbiamo pur avere qualche elemento di prudenza. Se vogliamo essere scapigliati e rompere le righe, a settembre e ottobre richiudiamo tutto”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook, segnalando “un’altra ‘scienziateria’ del Ministero della Salute” sulle indicazioni sull’uso della mascherina.

“Si dice che al chiuso è raccomandato l’uso – ha aggiunto De Luca – ma che significa? Non significa niente: o è obbligatorio o non lo è. Sui treni, sugli aerei, sui traghetti è obbligatorio, nei luoghi al chiuso e nei luoghi di assembramento dev’essere obbligatorio. Poi dipende sempre dal senso di responsabilità dei singoli cittadini, ma intanto diamo informazioni chiare e univoche. O sì o no. In Campania dobbiamo essere più prudenti che in tutte le altre regioni. Ad oggi, grazie a un atteggiamento di prudenza e rigore, siamo ancora la regione d’Italia che ha avuto il numero più basso di persone decedute per Covid in relazione alla popolazione. Cerchiamo di mantenerci su questa linea”.