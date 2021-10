De Luca (Campania): “Non registriamo focolai nelle scuole e prosegue l’attività in presenza. Non dobbiamo più chiudere le scuole” Di

“Dal punto di vista del Covid, l’obiettivo è quello di uscire definitivamente dall’epidemia. Abbiamo due obiettivi interni a questo obiettivo generale: il primo è non chiudere più le scuole, secondo non chiudere più le attività economiche nella nostra regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook.

“Ad oggi non registriamo focolai nelle scuole della Campania e prosegue l’attività in presenza. E’ una cosa di valore straordinario”, prosegue De Luca.

“Per quanto riguarda l’economia – ha aggiunto De Luca – esattamente un anno fa furono settimane pesanti e di grande preoccupazione. Furono settimane di chiusura di tante attività economiche e di pesantezza sociale. Oggi queste attività, grazie alle vaccinazioni sono aperte. Dobbiamo fare in modo che non si richiudano per responsabilità di quelli, una minoranza esigua, che ritengono di non vaccinarsi“.