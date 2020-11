De Luca all’attacco di Azzolina: “Quando io chiudevo, lei e Conte mi hanno attaccato, ma avevo ragione io” Di

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in una lunga intervista a Libero, torna ad attaccare il governo.

“Io sono stato per la linea della prevenzione del Covid”, afferma De Luca che poi lancia una stoccata a Conte e Azzolina: “Il governo ha scelto la linea sbagliata, della rincorsa al Covid-19. Quando io chiudevo le scuole, la ministra Azzolina e il premier mi hanno attaccato, per poi fare un mese dopo quello che avevamo fatto già in Campania. Abbiamo avuto un calvario di ordinanze e di decreti che hanno creato una situazione caotica, si sono alimentati conflitti e divisioni tra territori e categorie sociali”.