De Cristofaro, nessuna scuola della Campania sarà lasciata sola

“Ieri ho partecipato al tavolo regionale della Campania insieme a Ufficio Scolastico regionale e i rappresentanti di Regione, Anci Upi e Protezione Civile.

Tutti uniti nell’impegno comune di garantire ad ogni alunno campano il rientro in classe a settembre.”

Lo scrive su Facebook il sottosegretario all’istruzione Peppe De Cristofaro.

“Tante le questioni poste e quelle ancora da affrontare. Il tavolo – prosegue il sottosegretario di Leu – raccoglierà le esigenze e le richieste specifiche che verranno dagli enti locali e dalle scuole per sostenere tutte le realtà ed organizzare nel migliore dei modi il rientro in classe garantendo gli strumenti e le risorse necessarie. Ringrazio tutti per la partecipazione e lo spirito di forte collaborazione positiva che si è creato e che ci consentirà, ne sono certo, di far un buon lavoro. ”

“Le attività del tavolo continueranno senza sosta nelle prossime settimane, le seguirò con costanza e attenzione – conclude De Cristofaro – e non farò mancare il supporto e il sostegno necessario del Ministero ad ogni singola scuola.”