Ddl Mare, punteggio aggiuntivo per GPS e mobilità ai docenti con servizio di almeno 180 giorni nelle piccole Isole. BOZZA Di

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, ha approvato un disegno di legge volto a valorizzare le risorse del mare. Il testo dovrà adesso seguire il previsto iter parlamentare, ma va messo in evidenza che esso individua un punteggio aggiuntivo per il servizio di insegnamento svolto nelle piccole isole.

Il provvedimento introduce misure a sostegno dei docenti che abbiano prestato servizio nelle scuole di ogni ordine e grado situate nelle piccole isole, per un periodo minimo di 180 giorni nell’anno scolastico.

La BOZZA del testo, in entrata al Consiglio dei Ministri (potrebbe aver subìto variazioni), prevede

1. […] è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nei plessi scolastici di ogni grado situati nei territori di cui all’allegato «A» della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per gli stessi docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei medesimi plessi scolastici.

In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio di ruolo o non di ruolo nei plessi scolastici situati nelle piccole isole. […]

Quali sono le piccole isole

Esse sono indicate nell’allegato A alla legge 28 dicembre 2001 n. 448

Isole Tremiti

San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa.

Pantelleria

Isole Pelagie

Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.

Isole Egadi

Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.

Isole Eolie

Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina

Isole Suscitane

Sant’Antioco, San Pietro

Isole del Nord Sardegna

La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara.

Isole Partenopee

Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.

Isole Ponziane

Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene

Isole Toscane

Elba: Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio. Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria

Isole del Mare Ligure

Palmaria, Tino, Tinetto

Il disegno di legge prevede anche incentivi per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori sociosanitari impiegati presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, situate nei comuni delle isole minori.

L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo e il benessere di questi territori, valorizzando il ruolo cruciale svolto da insegnanti e operatori sanitari.

N.B. Il testo dovrà ancora seguire l’iter parlamentare e potrà subìre delle variazioni.