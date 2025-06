Danimarca verso il divieto del burqa a scuola, la Lega chiede misure analoghe in Italia: “Il velo è una forma di oppressione e una concreta limitazione della libertà individuale” Di

La premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen ha proposto il divieto del velo islamico integrale, burqa e niqab, nelle scuole e università del paese.

L’iniziativa, motivata dalla necessità di colmare “lacune legislative che contribuiscono all’oppressione delle donne, anche negli ambienti scolastici”, ha trovato il sostegno dell’eurodeputata della Lega Silvia Sardone, che ne ha chiesto l’applicazione anche in Italia.

Una proposta che divide la politica europea

La leader danese ha giustificato la sua posizione con parole nette: “Siete liberi di avere la vostra religione, ma quando siete a scuola, siete lì per imparare”. Frederiksen intende inoltre eliminare le sale di preghiera da scuole e università, ritenendo che non promuovano l’inclusione ma rischino di “alimentare discriminazioni e pressioni sociali”. La proposta ha suscitato particolare interesse perché proviene da una leader socialdemocratica, tradizionalmente più aperta alle istanze multiculturali.

L’appello di Sardone per l’Italia

La vicesegretaria ed eurodeputata della Lega ha definito “difficile non essere d’accordo” con l’iniziativa danese, sottolineando come per molte ragazze il velo rappresenti “una forma di oppressione e una concreta limitazione della libertà individuale”. Sardone ha criticato quella parte della sinistra italiana che considera il velo “un simbolo di emancipazione” e ha citato il caso di un istituto scolastico, in Lombardia, dove l’anno scorso erano stati proposti corsi di insegnamento del velo islamico. L’eurodeputata ha concluso affermando che non si può “accettare che l’immagine della donna sottomessa venga normalizzata nelle nostre aule”.