Dalla gita sul Delta del Po all'avventura sui binari: la scolaresca bloccata 3 ore in stazione trasforma il vagone in un'aula improvvisata tra giochi e canti

Un’imprevista sosta forzata ha trasformato il viaggio di ritorno di una scolaresca in una vera e propria avventura. Giovedì 17 aprile, 36 alunni della scuola primaria “Silvio Pellico” e i loro quattro insegnanti sono rimasti bloccati per oltre tre ore sui binari della stazione di Bovolone, nel Veronese, durante il rientro da una gita di tre giorni sul Delta del Po.

Il treno, partito regolarmente, si è fermato alle 15.50 a causa di un guasto alla linea elettrica che ha mandato in tilt i meccanismi automatici dei passaggi a livello, probabilmente per il forte vento o un fulmine.

Il treno si trasforma in aula: giochi, canti e gelati per ingannare l’attesa

Con la circolazione ferroviaria sospesa e gli altri passeggeri dirottati sugli autobus, per la scolaresca la soluzione alternativa non era praticabile: “Tra bambini e bagagli, sarebbe stato impossibile”, ha spiegato il maestro Pietro, così come segnala il Corriere del Trentino. Così, il vagone fermo al terzo binario si è trasformato in una classe improvvisata.

I piccoli viaggiatori hanno trascorso il tempo giocando a carte e cantando, come racconta la maestra Doriana: “Avevamo il treno tutto per noi”. Unico inconveniente, la necessità di ricorrere al bar vicino per le necessità fisiologiche, dato che i bagni del treno e della stazione erano fuori servizio. “Abbiamo approfittato per prendere un gelato e far passare il tempo”, ha aggiunto un insegnante, sottolineando la pazienza e la compostezza dei bambini durante l’attesa.

“Abbiamo vissuto un’avventura nell’avventura”, ha concluso la docente, sottolineando come la gita sia stata comunque un successo e i bambini abbiano dimostrato grande maturità.