Dal 4 all’11 febbraio ci sarà la settimana nazionale delle discipline Stem. Legge in Gazzetta Ufficiale

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la legge che istituisce la “Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche”.

La settimana dedicata si svolgerà dal 4 all’11 febbraio, nello stesso periodo in cui si celebra la “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza” e servirà a sensibilizzare e stimolare l’interesse per tali materie.

Per supportare questa iniziativa, sono stati stanziati 2 milioni di euro per il 2024. Questi fondi provengono da una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, garantendo così le risorse necessarie senza gravare ulteriormente sul bilancio statale.

Nel testo, si prevedono percorsi stabili di orientamento post-scolastico; di orientamento della didattica, sin dai primi gradi d’istruzione, verso l’acquisizione di competenze Stem; promozione di corsi di formazione per il personale scolastico; iniziative extrascolastiche per stimolarne l’apprendimento alle elementari e alle medie; incontri e giornate di orientamento per le superiori; borse di studio; percorsi formativi per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle donne. Il ministero dell’Università promuoverà cerimonie, incontri e iniziative in scuole e università e nei musei scientifici.

La decisione di focalizzarsi sulle donne in campo STEM rappresenta un passo importante verso la riduzione del divario di genere in questi settori. Tradizionalmente, le discipline scientifiche e tecniche hanno visto una predominanza maschile, sia nei percorsi di studio che nelle prospettive di carriera. Con questa nuova iniziativa, si punta a un cambiamento significativo, incoraggiando le ragazze e le donne a intraprendere percorsi di studio e carriere in questi ambiti cruciali.