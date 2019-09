Dal 30 settembre alle 16,15 su Rai Gulp, “Leo da Vinci”, serie quotidiana dedicata al genio toscano

Protagonisti sono il quindicenne Leo, giunto a Firenze da Vinci nel 1467, e i suoi amici Lollo e Lisa. Leo e Lollo lavorano nella bottega del Verrocchio, il primo come apprendista pittore e il secondo come aiuto cuoco. La bottega del maestro fiorentino è frequentata anche dal giovane Lorenzo de’ Medici (non ancora “Magnifico”). Leo trascorre il tempo libero inventando mille cose utili e altre un po’ meno, facendole provare – spesso con risultati disastrosi ed esilaranti – al fido Lollo.

Lisa invece lavora presso le scuderie dei Medici: anche lei ha conosciuto Lorenzo e ha stretto una forte amicizia con sua sorella Bianca. Nel frattempo una ciurma di pirati, la cui nave si è arenata alla foce dell’Arno, viene avvicinata da Adolino, un losco figuro che offre loro di mettersi al servizio di un nobile signore fiorentino noto come il “Cospiratore”, il quale vuole sostituirsi ai Medici nel governo della città.

In ogni episodio Leo e Lisa, mascherati per non farsi riconoscere dai Pirati, ostacolano i piani sempre più ingegnosi del Cospiratore, anche grazie alle “geniali” invenzioni di Leo. Ce la faranno a salvare la famiglia dei loro amici Bianca e Lorenzo?

“Leo da Vinci” è stato creato da Sergio e Francesco Manfio, con la regia di Sergio Manfio.

Antonio Ranalli, Ufficio stampa e Comunicazione RAI RAGAZZI