Dai concorsi alle GPS, come sarà il 2024 per la scuola? Il punto della situazione. ASCOLTA ultima puntata di QUESTION TIME [PODCAST] Di

La redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, la rubrica di consulenza in onda sui nostri canali social.

In collegamento Chiara Cozzetto (Anief). Conduce Andrea Carlino.

Le risposte alle vostre domande

03:42 Concorso scuola

05:51 Percorsi abilitanti

07:38 GPS

09:40 Riforma classi di concorso

11:24 Tfa sostegno

13:58 Potrò accedere ai 60 CFU e completare la classe appena possibile, ovvero non appena mi laureo?

15:05 Quando verranno pubblicata le tabelle aggiornate con l’integrazione dei 14.000 posti? Sto aspettando di iscrivermi al bando per vedere se i posti aumentano nelle classi di concorso per cui posso candidarmi

16:15 Se io concorro per la Calabria, ma dagli accorpamenti territoriali risulta che farò la prova in Sicilia, quale USR devo monitorare?

18:40 Metodo Agazzi è possibile caricarlo su primaria?

19:40 Per i 30 CFU per gli abilitati, conviene preiscriverci in alcune università?

21:18 Per i concorsi di settembre, si potrà ancora partecipare con le stesse modalità per questo concorso o abbiamo già bisogno dell’abilitazione?

22:09 Nella domanda per il concorso basta la mail o è obbligatorio inserire una pec?

22:43 Posso partecipare al percorso abilitante senza fare il concorso?

23:05 Quanti posti saranno riservati per chi ha svolto il servizio civile universale?

23:41 Sarà prevista una graduatoria degli idonei?

27:12 Posso inserire il master che ho conseguito il 13 dicembre?

27:44 Contratto a tempo indeterminato, anno in corso, posso inserirlo nella domanda del concorso?

28:49 Le certificazioni linguistiche conseguite dopo la pubblicazione del bando, ma entro la data di scadenza delle iscrizioni, si possono inserire nella domanda?

30:58 Per gli insegnanti di religione cattolica che cos’è previsto?

32:24 Ho laurea e 4 anni di servizio specifico + 24 CFU, se mi iscrivo al percorso da 30 CFU, ma poi non vinco il concorso, cosa succede?

34:00 Quale vantaggio mi dà il concorso rispetto al percorso abilitante?

35:20 Educazione motoria alla primaria, da settembre entreranno anche le classi terze?

37:43 Cosa significa lodevole servizio?

39:49 Se dovessi vincere il concorso e fare la lezione simulata, cosa succede? Io sto già facendo anno di prova su sostegno.

42:00 Servizio civile, se lo dichiaro come riserva e poi non è universale, cosa succede? Incorro in sanzioni?

44:32 Se si superano le prove del concorso ma non si è vincitori, come si fa valere il punteggio in GPS e sul prossimo concorso visto che la graduatoria è di soli vincitori?