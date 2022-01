Dad per 10 giorni se ci sono quattro studenti positivi nella stessa classe (superiori): l’ultima ordinanza di Trento Di

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha firmato ieri l’ordinanza numero 87 in materia di gestione dei casi di positività nell’ambito dei servizi socio-educativi della prima infanzia, nelle scuole dell’infanzia e in ambito scolastico in Trentino.

Nell’ordinanza si specifica che per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, in presenza di due positivi nella stessa sezione o gruppo, sia insegnante/educatore che bambino le attività in presenza vengono interrotte per 10 giorni.

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, in presenza di due casi di positività tra gli alunni della stessa classe, Dad per 10 giorni.

Nella scuola secondaria di secondo grado, in presenza di quattro casi di positività tra studenti della stessa classe si va in Dad per 10 giorni.

Ordinanza